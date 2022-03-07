Rusya-Ukrayna görüşmelerinin 3’üncü turu bitti! Rusya’dan geçici ateşkes kararı

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin 3'üncü turu Belarus sınırında yapıldı. Görüşmenin ardından gece saatlerinde ise önemli bir gelişme yaşandı. Rusya, sivillerin tahliyesi için Moskova saati ile 10.00’dan itibaren Ukrayna’nın Kiev, Harkov, Çernihiv, Sumi ve Mariupol kentlerinde geçici ateşkes ilan etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 12’nci gününde sürerken, iki ülke arasındaki müzakerelerin 3’üncü turu gerçekleştirildi.

İlk iki görüşmede olumlu sonuç alamayan Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki müzakere görüşmelerinin 3'üncü turu Belarus’un Belovezhskaya Pushcha bölgesinde yapıldı. Saat 17.00’de başlayan görüşme, 20.30 sıralarında sona erdi.

“KÜÇÜK AMA OLUMLU GELİŞMELER”

Görüşme sonrası açıklama yapan Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mihaylo Podolyak, müzakerelerde insani yardım koridorlarının lojistiğini iyileştirmede küçük ama olumlu gelişmeler olduğunu duyurdu.

Görüşmelerde durumu önemli ölçüde düzeltecek bir sonuca varılmadığını aktaran Podolyak, iki tarafın ateşkes görüşmelerine devam edeceğini söyledi.

Podolyak, “Ateşkes ve güvenlik garantilerinin yanı sıra düzenlemelerin temel siyasi ayağı üzerinde istişareler devam etti” dedi.

RUSYA’DAN AÇIKLAMA

Rus heyete başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinsky ise görüşmelerden sonra olumlu bir şeyden bahsetmek için çok erken olduğunu ifade etti.

Medinskiy, “Müzakerelerde beklediğimiz sonuç çıkmadı. Ancak bir dahaki sefere daha önemli adımlar atabileceğimize inanıyoruz. Müzakereler devam edecek” ifadelerini kullanarak, insani koridorların bugün tekrar açılacağını açıkladı.

Rus müzakereci Leonid Slutsky de insani koridor oluşturmak için çalışmaların kısa sürede yapılmasını umut ettiğini söyledi.

Rus haber ajansı TASS’ın haberine göre, Slutsky, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin 4'üncü turunun yakın zamanda Belarus’ta yapılacağını da söyledi.

RUSYA GEÇİCİ ATEŞKES İLAN ETTİ

Görüşmelerin ardından gece saatlerinde önemli bir gelişme yaşandı. Rusya, sivillerin tahliyesi için bugün Moskova saati ile 10.00'dan itibaren Ukrayna'nın Kiev, Harkov, Çernihiv, Sumi ve Mariupol kentlerinde geçici ateşkes ilan etti.

TOPLANTI ÖNCESİ NELER SÖYLENDİ?

Rusya ve Ukrayna heyetleri bir araya gelmeden önce ayrı ayrı açıklamalarda bulundu.

Rusya heyetine başkanlık eden Medinskiy, “Daha önce söz verdiğimiz Donbass ve diğer kentlerdeki insani koridorlar açık tutuluyor. Bugün Ukrayna tarafıyla bu koridorların durumunu ele alacağız” dedi.

Ateşkese rağmen insani koridorlarda süren çatışmalar nedeniyle sivillerin tahliye edilememesinden dolayı üzüntü duyduklarını ifade eden Medinskiy, “Rusya’nın Ukrayna ile son tur müzakerelerde varılan anlaşmalara rağmen sivillerin tahliyesi için şehirlerde açılan insani koridorların faal olarak kullanılamaması nedeniyle üzüntü duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Sivillerin tahliyesinin Ukraynalı milliyetçiler tarafından engellendiğini savunan Medinskiy, “Şehirlerde mevzileri ele geçiren milliyetçiler, dolaylı ve doğrudan canlı kalkan olarak kullanarak sivilleri orada tutmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Ukrayna heyetine başkanlık eden Ukrayna Devlet Başkanlığı Başdanışmanı Podolyak ise toplantı öncesi yaptığı açıklamada, “Birkaç dakika içinde sivillere yönelik geniş çaplı saldırıların bir argüman olduğuna ciddi şekilde inanan bir ülkenin temsilcileriyle konuşmaya başlayacağız” dedi.

İki ülke arasında 6 saat süren ikinci görüşmelerden, ‘insani koridor’ amaçlı ateşkes dışında bir sonuç alınmamıştı.

İlginizi Çekebilir Rusya'yla barış görüşmelerine katılan müzakereci öldürüldü