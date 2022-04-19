Rusya ve Ukrayna, esir takası yaptı

Rusya’nın 56. günde süren Ukrayna işgali ülkenin doğusunda yoğunlaşırken, iki ülkenin esir takası yaptığı bildirildi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Rusya ve Ukrayna arasında esir takası gerçekleştirildiğini duyurdu. Bugün yaptığı açıklamada Vereşçuk, anlaşma kapsamında Rusya'nın savaşta esir aldığı 60 asker ve 16 sivili Ukrayna'ya teslim ettiğini belirtti.

Teslim edilen kişiler arasında 10 Ukraynalı yetkili de olduğu kaydedildi. Vereşçuk, bunun iki ülke arasında son süreçte gerçekleştirilen beşinci esir takası olduğunu söyledi. Vereşçuk, kaç Rus'un serbest bırakıldığı konusunda ise bir açıklama yapmadı.

Rusya ve Ukrayna arasında son dönemde esir alınan isimlerle ilgili propaganda savaşı giderek hız kazanıyor. Ukrayna'da geçen hafta yakalanan Rusya yanlısı siyasetçi Viktor Medvedçuk, dün yayınlanan bir video aracılığıyla Rusya lideri Vladimir Putin'e ve Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'e esir takası konusunda anlaşma çağrısı yapmıştı. Medvedçuk, esir takası anlaşmasıyla Moskova'ya gitmek istediğini söylemişti.

Rusya'nın Ukrayna'da esir aldığı iki İngiliz de yayınlanan videolarında esir takası çağrısında bulunmuştu.

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