Rusya ve Ukrayna görüşmeye devam ediyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerin videokonferans yöntemiyle devam ettiğini söyledi.

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Rusya ve Ukrayna arasında yüz yüze yapılan müzakereler, videokonferans yöntemiyle devam etti.

Rus RIA haber ajansına göre, Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov yaptığı açıklamada, Moskova ile Kiev arasında Belarus’ta yüz yüze yürütülen müzakerelerin videokonferans aracılığıyla devam ettiğini söyledi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'a, telefon görüşmesinde son günlerde videokonferans formatında yapılan müzakereler hakkında bilgi verdiğini açıkladı.

Peskov, yüz yüze görüşmelerde Rusya heyetine başkanlık eden Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy’nin müzakereleri Rusya adına yönetmeye devam edeceğini söyledi.