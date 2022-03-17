Rusya ve Ukrayna’dan esir takası: Belediye başkanı serbest kaldı

Rusya, Ukrayna'da esir alınan 9 askeri karşılığında geçen hafta kaçırılan Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'u serbest bıraktı.

Sozcu.com.tr

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Rusya, geçen hafta Rus askerleri tarafından kaçırılan Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'u esir takası sonucu serbest bıraktı.

Rus İnterfax haber ajansı, Fedorov'un Ukrayna'da esir alınan 9 Rus askeri karşılığında bırakıldığını aktardı.

Telegram'da yayınlanan bir videoya göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le görüşen Fedorov, henüz kendisine gelemediğini ve birkaç gün dinlenip görevinin başına döneceğini söyledi.

Ukrayna hükümeti, Fedorov'un “düşmanla işbirliğini reddettiği için” cuma günü Rus askerleri tarafından kaçırıldığını duyurmuştu. Olay kentte protestolara yol açmıştı.

Rusya, Fedorov'un kaçırılmasının ardından Melitopol'e Moskova yanlısı Galina Danilçenko'yu yeni belediye başkanı olarak atamıştı.

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