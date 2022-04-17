Rusya, yine Kiev yakınlarını vurdu

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 53'üncü gününde Rus güçlerinin Kiev yakınlarını vurduğu duyuruldu.

Sozcu.com.tr

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Yaklaşık 2 hafta önce İstanbul’da gerçekleşen Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri sonrasında Kiev’den kısmen çekileceklerini açıklayan ve bölgedeki saldırıları azaltma sözü veren Moskova yönetiminin bu sabah Kiev yakınlarını vurduğu açıklandı.

Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarındaki Brovary kentine Rus güçlerinin füze ile saldırdığı ve bazı bölgelere zarar verdiği belirtildi. Pazar sabahının ilk saatlerinde saldırının gerçekleştiği belirtilirken Brovary Belediye Başkanı Igor Sapozhko, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığıyla ilgili bir açıklama yapmadı.

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