Abone Ol

Rusya’da, İnstagram tamamen kapatıldı

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), ülkede daha önce kısıtlanan sosyal medya uygulaması İnstagram'ın tamamen kapatıldığını duyurdu.

Yayınlanma: 02:14 - 14 Mart 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Rusya’da, İnstagram tamamen kapatıldı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından askeri personel de dahil olmak üzere Ruslara yönelik şiddet eylemleri gerçekleştirme çağrılarının yayılması nedeniyle Rusya’da sosyal ağa erişim sınırlandırmıştı.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından yapılan açıklamada, yeni bir kararla sosyal medya uygulaması İnstagram'ın ülkede gece yarısından itibaren tamamen kapatıldığı ifade edildi.

Roskomnadzor, İnstagram'a erişimin engellenmesiyle ilgili mesajında, Rusya’nın VKontakte ve Odnoklassniki sosyal ağları da dahil olmak üzere kendi rekabetçi internet platformlarına sahip olduğunu hatırlatarak, “Bu internet ortamlarına geçişinizin hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini ve gelecekte iletişim ve iş yapmak için yeni fırsatlar keşfedeceğinizi umuyoruz” dedi. (İHA)

Instagram'dan Rus devlet medyasına önlem: Yanlış bilgileri düzetmeye çalışıyor İlginizi Çekebilir Instagram'dan Rus devlet medyasına önlem: Yanlış bilgileri düzetmeye çalışıyor Putin'in kızı tepkiler üzerine Instagram hesabını sildi İlginizi Çekebilir Putin'in kızı tepkiler üzerine Instagram hesabını sildi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Instagram internet Putin Rusya sosyal medya Teknoloji Ukrayna Vladimir Putin