Rusya’da karantina süresi 7 güne düşürüldü

Rusya’da Covid-19 hastalarının 14 gün olan karantina süresi bugün itibariyle 7 güne indirildi.

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Rusya’da corona virüsünün Omicron mutasyonu vakalarında artış gözlenmesi üzerine Rus yetkililer Başbakan Mihail Mişustin liderliğinde bir araya geldi. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova ile Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'in de katıldığı toplantıda, ülkede Covid-19 vakalarının yüzde 60’ına yakınının Delta Plus mutasyonu olduğu açıklandı.

Rusya Başbakanı Mişustin, Omicron mutasyonununun çok daha tehlikeli olduğuna değinerek, “Virüsün yeni bir türü olan Omicron mutasyonu hızla dünyaya yayılıyor. Son derece bulaşıcı olması diğer ülkelerin deneyimleriyle kanıtlanmıştır. Avrupa ülkelerinde yüz binlerce kişiye Covid-19 teşhisi konuluyor. ABD'de 1 milyonun üzerinde vaka ortaya çıktı. Bu rakamlar Rusya’yı endişelendirmeye yetiyor. Sadece başkentte değil, birçok bölgede bu istatistikleri de görebiliyoruz” dedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova ise Rusya Covid-19 ile Mücadele Merkezi’nin verilerinden alıntılar yaparak, “Bugün Omicron mutasyonunun baskınlığı başkent Moskova çevresinde sabittir. Moskova’yı ise St. Petersburg kenti takip ediyor. Yeni yılın ikinci haftasından itibaren ülkenin 67 farklı bölgesinde Omicron vakalarında artış kaydedilmiştir. Bu sabah itibariyle son verilere göre Rusya’da bin 682 Omicron mutasyonu vakası tespit edildi. Dün itibariyle son 1 ay içerisinde tüm dünyada tespit edilen vaka sayısı yüzde 11,2 oranında arttı” şeklinde konuştu.

KARANTİNA SÜRESİ 7 GÜNE DÜŞÜRÜLDÜ

Rusya'da Covid-19 gündemine dair düzenlenen toplantının ardından Covid-19 hastaları için 14 gün olan karantina süresinin 7 güne düşürülmesi kararı alındı. Rus hükümeti, iş verenleri uzaktan çalışma yöntemine davet ederken, otel ve turistik noktalarda çalışanların 2 haftalık vardiyalarla çalışacağını açıkladı. Alınan karara göre 2 hafta çalışan bir turizm çalışanının 2 hafta izinli olacağı belirtildi. Ayrıca hükümet tarafından 17 ve 18 Şubat'ta yapılması planlanan Uluslararası Rusya Yatırım Forumunun da iptal edildiği açıklandı.

Toplantının ardından alınan ve alınacak olan yeni tedbirlere dair yeni rapor hazırlanacak ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunulacak. Putin raporu inceledikten sonra alınan tedbirlere ek olarak yeni tedbirler alınması yönünde talimat verebilecek. Alınan yeni tedbirlere göre ülkedeki tüm bölgelerden 24 saatlik veriler yine tek merkezde toplanacak. Toplu alanlarda kontroller daha çok sıklaştırılacak.

RUSYA’DA 6 ARALIK’TAN SONRA EN YÜKSEK VAKA SAYISI

Rusya’da 2021 yılının son ayından itibaren günlük vaka sayıları 20 binin altına düşmüştü. Ancak Rusya Covid-19 ile Mücadele Merkezinden yapılan açıklamaya göre son 24 saatte ülke genelinde 31 bin 252 yeni vaka tespit edildi. Bu sayı, geçtiğimiz 6 Aralık'tan bu yana 1 günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu. Toplam vaka sayısı ise 10 milyon 865 bin 512’ye yükseldi. Ülkede son 24 saatte 688 kişi yaşamını yitirirken, salgının başından itibaren hayatını kaybedenlerin toplam sayısı ise 322 bin 678’e ulaştı.

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