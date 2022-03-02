Rusya’da kriz büyüyor: Kaçmak isteyenler 26 bin TL’lik uçak biletini gözden çıkarmak zorunda…

Kremlin onaylı kurumlardan yapılan ilk anketler, Rusların yaklaşık yüzde 68’inin Putin’in Ukrayna’ya yönelik saldırısını desteklediğini, sadece yüzde 26’sının karşı çıktığını gösteriyor.

Ancak yaptırımların en çok orta sınıfı vurması ile bu rakamlar değişecek gibi görünüyor.

Moskova’da yaptırımların en büyük etkisi ise kuşkusuz para birimi üzerinde gerçekleşti. Batılı devletlerin Ukrayna’nın işgaline karşılık olarak Rusya’ya yeni ekonomik yaptırımlar başlatacaklarını açıklamasının ardından ruble yaklaşık yüzde 40 değer kaybederek yeni bir rekor kırdı.

BANKALARIN ÖNÜNDE KUYRUKLAR OLUŞTU

Moskova’da bankaların ve döviz gişelerinin önünde kuyruklar oluştu. Moskova’nın merkezindeki bazı bankaların şubeleri, pencerelerine artık döviz bulundurmadıklarına dair uyarılar astı.

Sovyetler Birliği’nin 30 yılı aşkın bir süre önce çöküşünden bu yana ilk kez, Smolenskaya Meydanı’ndaki bir döviz bürosunun 160 rubleyi dolar karşılığı vermesiyle (kurun çok üzerinde bir miktar) dolar cinsinden resmi olmayan bir karaborsa da ortaya çıktı.



ELEKTRONİK DÜKKANLARI DA REVAÇTA

Moskova’daki halk rublenin devalüasyonu sonrası fiyatlar yükselmeden önce elektronik dükkanlarına da akın etti. Herkes bir daha bu ürünleri maddi olarak karşılayamayacakları korkusuyla mağazalar önünde kuyruklar oluşturdu.

Neredeyse tüm Rus bankalarının Swift uluslararası bankacılık-değişim sisteminden atılması nedeniyle, Rusya dışına para transferi neredeyse imkansız hale geldi.

Dün Kremlin, Rusların yurtdışına para göndermeye çalışmasını yasakladı. Birçok kişi Rus devletinin ‘paralarını rehin tuttuğunu’ belirterek duruma tepki gösterdi.

‘ENDİŞELER ARTIYOR’

Rusya’da faiz oranlarının iki katından fazla artarak yüzde 20’ye ulaşmasıyla, ipotek ve kredi ödemeleri, birçok kişinin karşılayamayacağı seviyelere yükseldi.

Moskova’da emlakçılık yapan 38 yaşındaki Irina Ptenchikova, İngiliz Daily Mail gazetesine, İnsanlar yarın uyanacaklarından ve paralarının şekerlemelere dönüşeceğinden korkuyor” dedi. Ülkelerinden kaçmak isteyen ve maddi durumu daha iyi olan Moskovalılar’ın endişelerinin her geçen gün daha da arttığı vurgulandı.

TEK YÖN BİLET 26 BİN TL

Öte yandan, AB, ABD, Kanada ve diğer ülkeler hava sahalarını Rus uçaklarına kapattı. Bu nedenle İstanbul Rusların kaçabileceği birkaç havalimanından biri olmaya devam ediyor.

Türk Hava Yolları’nın günlük dört seferi hızla tükenirken, Moskova’dan İstanbul’a tek yön bilet 1400 sterlinin (26 bin TL) üzerine çıktı.

Eşi ve oğlu için yarın İstanbul’a gitmek için bilet alan 55 yaşındaki araç kiralama şirketi sahibi Maxim Rozanov, “Fiyatlar çılgın ama insanlar sınırların tamamen kapanmasından korktukları için bunları ödemek zorunda.” dedi. Rozanov, “Ülkeden çıkmayı göze alabilecek tanıdığım herkes, nereye gidebileceklerini, ne yapabileceklerini bulmaya çalışıyor. Burada uzun bir süre ticaret duracak.’ ifadelerinde de bulundu.

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