Rusya’da öğrencilerin şikayet ettiği savaş karşıtı öğretmen ev hapsinde
Rusya’nın 47. güne giren Ukrayna işgali, Rusya içinde de gerilimleri artırıyor.
Rusya'nın batısında görev yapan bir öğretmenin, sınıfta Ukrayna savaşına karşı yaptığı açıklamalar nedeniyle ev hapsine alındığı ortaya çıktı. Genç sporcuların eğitim aldığı bir okulda İngilizce öğretmeni olan 45 yaşındaki İrina isimli öğretmenin, savaşla ilgili sözlerinin öğrenciler tarafından kaydedildiği bildirildi.
Telegram'da yayınlanan ses kaydında, bir öğrencinin “Rusya Avrupa Şampiyonası müsabakalarından men mi edildi” sorusuna bir başka öğrencinin “Rusya medeni bir şekilde davranmadığı sürece bu durum sürüp gidecek. Ukrayna'nın batısını bombalamaya başladılar. Kiev'e girip Ukrayna hükümetini devirmek istediler” dediği duyuluyor. Öğretmen de bu yoruma katılarak “Aynen öyle. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Burada totaliter bir rejim var. Her türlü karşıt görüş suç sayılıyor” diyor.
10 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR
Bu konuşmanın geçen ay ortasında kaydedildiğini söyleyen öğretmen, Radio Liberty'ye yaptığı açıklamada “Sanırım veliler çocuklarına sınıftaki konuşmaları kaydedip yetkililere vermelerini söyledi” diye konuştu. Rusya Federal Güvenlik yetkililerinin 23 Mart'ta okula geldiğini ve kendisine “Büyük bir hata yaptın” dediğini anlatan öğretmen, hakkında açılan soruşturma sonrasında istifa ettiğini belirtti.
Ukrayna savaşı sonrasında “Rus ordusunu küçük düşürenler ve savaşla ilgili yanlış bilgi yayınlar” için çıkarılan sansür yasasını ihlal etmekle suçlanan ve ev hapsine alınan kadın, 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.
Rusya’da 24 Şubat’ta başlayan işgale karşı düzenlenen gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.