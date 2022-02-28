Rusya’da savaş karşıtları gözaltına alındı: Binlerce insan yakalandı

Perşembe günü Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrasında Rus vatandaşlarının tepkisi artarak büyüyor... Resmi verilere göre savaşın başladığı günden beri 5 binden fazla insan gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesine karşı olanlar Moskova yönetimini zor bir duruma soktu… Ülkede perşembe gününden çok sayıda şehirde protesto eylemleri düzenlenirken, dün 48 farklı şehirde 2 binden fazla savaş karşıtının gözaltına alındığı belirtildi.

OVD-Info isimli kuruluş, Perşembe gününden beri 5.500’den fazla göstericinin gözaltına alındığını duyurdu. Başkent Moskova’da gerçekleşen gösteride güvenlik güçlerinin sayısının protestoculardan fazla olması dikkat çekerken, protestocular Rusça sloganlar atarak üzerinde “Yeter” yazan maskeler taktı.

Öte yandan Saint Petersburg’da da güvenlik güçlerinin göstericilere sert bir şekilde müdahale ettiği açıklandı. Şehirde çok sayıda göstericinin gözaltına alındığı duyuruldu.

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