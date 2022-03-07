Rusya’da “Savaşa hayır” gösterilerinde binlerce insan gözaltına alındı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, bu savaşa karşı çıkan Rusların sayısı da artıyor... Dün Rusya'nın birçok kentinde gösteri düzenlenirken binlerce gösterici gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Şubat ayının sonunda Rusya’nın Ukrayna’yı işgal planı için yeşil ışık yakmasıyla birlikte başlayan savaşa tepkiler katlanarak artıyor…

Rusya dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde savaş karşıtı protestolar düzenlenirken bağımsız bir gözlem grubu, Rusya’daki gösterilerde 4,600 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Rusya İçişleri Bakanlığı ise 1,700’ü Moskova’da, 750’si St. Petersburg’da olmak üzere 3,500 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna savaşı... Putin'in Erdoğan'a söylediği söz Dünya'yı endişelendirirken yeni iddia ortaya atıldı