Rusya’da uluslararası kurumlardan ayrılma planı

Ukrayna işgali nedeniyle tepkilerin hedefindeki Rusya lideri Putin, ülkesini “zarar verici” olarak görülen bir dizi uluslararası kurumdan çıkarmayı planlıyor. Bu kurumlar arasında Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Ticaret Örgütü de var.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna işgali nedeniyle ağır yaptırımlara maruz kalan ve giderek yalnızlaşan Rusya'nın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) gibi bir dizi uluslararası kurumdan ayrılmayı planladığı bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, parlamentoya “zarar verici” olarak görülen ve ilişkilerin kesilmesi tavsiye edilen uluslararası kurumların bir listesini gönderdi. Parlamento Başkan Yardımcısı Pyotr Tolstoy, “Rusya'ya yarardan çok zarar getiren anlaşmaların” gözden geçirileceğini ifade etti.

Birçok Batılı ülke, Ukrayna işgali sonrasında Rusya'ya yaptırım uygulamış, çok sayıda şirket de Rusya'daki faaliyetlerine son vermişti. DSÖ üyesi ülkeler geçen hafta yaptıkları oylamada Rusya'nın Ukrayna'daki sağlık tesislerine saldırılarını kınamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce DTÖ'deki diğer ülkelerin Rusya'ya gümrük vergilerini artırma önerisini “yasadışı” olarak nitelemiş, Rusya'nın DTÖ ile ilgili stratejisini gözden geçireceğini söylemişti.

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