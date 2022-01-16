Rusya’da vaka sayıları artıyor
Corona virüsü salgınının merkez üslerinden biri olan Rusya'da bir süre düşüş gösteren vaka sayıları tekrar artıyor...
Düşük aşılama oranları ve Omicron varyantının etkisini artırmasıyla birlikte vaka sayılarının tırmandığı Rusya’da son 24 saat içinde 29.230 insanda corona virüsü tespit edildi. Yetkililer önceki gün 27.179 insanda corona virüsü tespit edildiğini de hatırlattı.
Öte yandan ülkede son 24 saat içinde Covid-19’a bağlı sebeplerle 686 insanın da yaşamını yitirdiği duyuruldu.