Rusya’daki savaş karşıtı gösterilerde 1400’e yakın gözaltı var

Rusya'nın 48 ayrı kentinde yapılan savaş karşıtı gösterilerde polis, bazı göstericileri yerlerde sürüklerken, bazılarını da copladı. Moskova'da 753, St. Petersburg'ta 350, Novosibirsk'te 278 kişinin şu anda gözaltına tutulduğu aktarıldı.

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Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırısı 11'inci gününde de devam ederken, Rusya'da da savaş karşıtı gösteriler sürüyor.

48 KENTTE EYLEM

Rus ordusunun Ukrayna’dan geri çekilmesini isteyen göstericilere, Rus polisi sert müdahale etti. Rusya’nın 48 ayrı kentinde yapılan savaş karşıtı gösterilerde polis, bazı göstericileri yerlerde sürüklerken, bazılarını da copladı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Yaşanan arbedeler sırasında bazı göstericilerin yaralandığı öğrenilirken, bugün itibariyle ülkede gözaltına alınan kişi sayısının 2 bin 500’ü aştığı duyuruldu.

Başkent Moskova, St. Petersburg ve Novosibirsk kentlerinde de gözaltına alınan kişilerin sayısındaki fazlalık dikkat çekerken, Moskova’da 753, St. Petersburg’ta 350, Novosibirsk’te 278 kişinin şu anda gözaltına tutulduğu ve bu sayının daha da artmasının beklendiği aktarıldı.

Reuters ise savaş karşıtı gösterilerde 3 bin 917 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

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