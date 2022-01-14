Rusya’dan ABD’ye misilleme: Biz de Küba ve Venezuela’ya silah göndeririz

Rusya ve ABD arasında Ukrayna krizi nedeniyle gerilim karşılıklı sert açıklamalarla devam ederken, Moskova’dan Soğuk Savaş dönemindeki Küba füze krizini akıllara getiren bir çıkış geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığmasıyla tırmanan gerginlik sürerken, yaptırım uyarısı yapan ABD'ye Rusya'dan misilleme tehdidi geldi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, NATO'nun Doğu Avrupa'daki genişleme faaliyetlerini sonlandırmaması halinde, Rusya'nın da ABD'ye yakın Küba ve Venezuela'ya askeri ekipman sevkiyatı yapabileceğini söyledi.

ABD'yle pazartesi günü Cenevre’de yapılan görüşmelerde Rus heyetine başkanlık eden Ryabkov, Ukrayna’yla ilgili görüşmelerin başarısız olması halinde böyle bir senaryonun gündeme gelebileceğini belirterek “Bu Amerikalı muhataplarımızın atacağı adımlara bağlı” dedi.

Rus yetkili, ne tür silahların ve askeri ekipmanların Latin Amerika'ya gönderilebileceğine dair ayrıntı vermedi ancak Rus donanma güçlerinin bölgeye gönderilebileceğine işaret etti.

ABD TEPKİ GÖSTERDİ

Ryabkov’un bu açıklamasına ABD'den tepki gecikmedi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, “Rusya bu yönde hareket ederse bununla kararlı bir şekilde ilgileniriz” diye konuştu.

Ukrayna'yı işgal etmeye hazırlandığı iddiasını reddeden Rusya, NATO'nun sınırlarındaki askeri faaliyetleri ve genişleme adımlarını durdurmasını içeren bir dizi güvenlik garantisi istiyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün düzenlediği yıllık basın toplantısında, Batı’nın Rusya’nın güvenlik taleplerine yanıt vermemesi halinde bir dizi seçeneği değerlendirmeye hazır olduğunu kaydetti.

Lavrov, ABD ve NATO’nun Ukrayna’yla artan gerilimi bahane ederek Rusya çevresinde asker konuşlandırabileceğini de söyledi.

Kremlin'den yapılan açıklamada da, ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptırım uygulaması halinde bunun iki ülke arasında ipleri tamamen koparacağı belirtildi.

KÜBA FÜZE KRİZİ’Nİ HATIRLATTI

Bu hafta Rusya ile ABD, NATO ve Avrupalı yetkililer arasında düzenlenen görüşmelerde somut bir ilerleme kaydedilememesi, bölgede tansiyonu yeniden arttırdı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus yetkililerle görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Avrupa'da yeni bir silahlanma riskinin ciddi boyuta ulaştığını belirtti.

Rusya'nın Latin Amerika'ya askeri ekipman gönderebileceği yönündeki açıklaması, Soğuk Savaş dönemindeki füze krizini akıllara getiriyor.

ABD'nin Türkiye ve İtalya’ya, Sovyetler Birliği'nin ise Küba'ya nükleer başlıklı füze yerleştirmesi, 1962'de iki süper gücü nükleer savaşın getirmişti.

Moskova, daha önce ABD'nin Rusya sınırındaki ülkelere füze yerleştirmesini, 1962'deki Küba füze krizine benzetmişti.

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