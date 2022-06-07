Rusya’dan AİHM’den ayrılma adımı
Rusya’nın AİHM’de ayrılma kararının ülkede idam cezasının yeniden yürürlüğe girmesinin önünü açabileceği belirtiliyor.
Rusya Parlamentosu, ülkenin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden (AİHM) ayrılmasını öngören iki yasa tasarısını onayladı.
Rusya, Ukrayna işgali sonrasında AİHM'de ayrılma yönünde adım atmış ve bu amaçla iki tasarı hazırlanmıştı. Tasarılar, AİHM'in Rusya ile ilgili aldığı kararların tanınmamasını öngörüyor.
AİHM'de son yıllarda Rusya aleyhine bazı davalar açılmıştı. Mahkeme 2017'de 2004'teki Beslan okul baskınından sağ kurtulanların açtığı davada Rusya'yı tazminat ödemeye mahkum etmişti.
Öte yandan AİHM'in bağlı olduğu Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, mart ayında Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'nın üyeliğine son vermişti. Rusya'nın AİHM'de ayrılma adımının ülkede idam cezasının yeniden yürürlüğe girmesinin önünü açabileceği belirtiliyor.