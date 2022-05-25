Rusya’dan askerlikte yaş sınırını yükseltme hamlesi

Rusya'da Duma, sözleşmeli askerler için üst yaş sınırının kaldırılmasını onayladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya’da parlamentonun alt kanadı Duma, bugün sözleşmeli asker alımlarında üst yaş sınırının kaldırılmasını onayladı.

Rusya’da 18-40 arası Rus vatandaşları ve 18-30 yaş arası yabancı ülke vatandaşları orduda profesyonel asker olarak görev alabiliyor. Parlamento, 20 Mayıs’ta 40 yaş üstü Rus vatandaşlarının ve 30 yaş üstü yabancıların orduya katılmasının görüşüleceğini açıklamıştı.

Parlamentonun internet sitesinden yapılan açıklamada “Yüksek hassasiyetli silahlar ile silah ve askeri teçhizatları kullanacak uzmanlara ihtiyaç var. Bu alanda uzmanlaşanların 40-45 yaş arası olduğu tecrübeyle sabit” ifadesi yer almıştı.

İlginizi Çekebilir ABD lisansı uzatmadı, Rusya temerrüdün eşiğinde

İlginizi Çekebilir Duma onayladı: Rusya'daki yabancı haber kuruluşları kapatılabilir