Rusya’dan Avrupa’ya tüm uçuşlar iptal

Rusya havayolu şirketi Aeroflot, Avrupa'nın tüm ülkelerine uçuşların iptal edildiğini açıkladı.

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Rusya’nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot, birçok ülkenin Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini protesto etmek için hava sahasını kapatmasının ardından Avrupa’daki tüm uçuşları bir sonraki duyuruya kadar iptal edeceğini söyledi.

Aeroflot'un internet sitesinden yapılan açıklamada, “Aeroflot, Avrupa güzergahındaki uçuşlarını 28 Şubat 2020 itibarıyla askıya almaktadır” denildi.

AVRUPA’DAN ‘YASAK KARARI’ GELMİŞTİ

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell düzenledikleri ortak basın toplantısında, Rusya ve Belarus'a yönelik yeni yaptırımları açıklamıştı.

Ursula von der Leyen, Avrupa’nın tüm hava sahasının Rusya’ya kapatılacağını açıklarken, Borrell “Tek bir Rus uçağı AB hava sahasına giremeyecek” ifadesini kullanmıştı.

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