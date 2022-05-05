Rusya’dan Baltık bölgesinde nükleer tatbikat

Ukrayna’yı işgal ederek bölgede tansiyonun yükselmesine yol açan Rusya, Baltık bölgesindeki toprağı Kaliningrad’da nükleer tatbikat düzenledi.

Sozcu.com.tr

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Rusya, dün Baltık bölgesindeki toprağı Kaliningrad'da nükleer tatbikat düzenledi. Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatta nükleer saldırı simülasyonu yapıldığını bildirdi.

AB üyesi Litvanya ve Polonya arasında kalan Kaliningrad'da 100'den fazla Rus askerinin katılımıyla düzenlenen tatbikatta, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip İskender füzeleri de denendi. Ayrıca kimyasal silah saldırısı koşullarındaki askeri eylemler de test edildi.

Ukrayna işgali sonrası ülkedeki nükleer silahlarını savaşa hazır hale getiren Rusya'dan son dönemde gelen nükleer savaş olasılığının yüksek olduğu yönündeki açıklamalar gerilimi artırıyor. Rusya'nın eski Devlet Başkanı ve Güvenlik Konseyi Başkanı Yardımcısı Dimitri Medvedev, geçen ay yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesi halinde Rusya'nın Baltık bölgesine nükleer silah göndereceğini söylemişti.

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