Rusya’dan Biden ve Zelenskiy açıklaması: Böyle bir talep yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme talebi gelmediğini açıkladı.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin her fırsatta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile masada görüşmek istediğini söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in buna yönelik telefon görüşmesi de dahil bir girişimi olup olmadığı sorusu üzerine Ukrayna tarafının böyle bir girişiminin olmadığını ifade etti.

“BÖYLE BİR GİRİŞİM YOK”

Gazeteciler ayrıca, Batı medyasının önümüzdeki haftalarda ABD Başkanı Joe Biden'ın Avrupa'da temaslarda bulunacağını hatırlatarak, Putin ile Biden'ın görüşme ihtimali olup olmadığı sorusunu yöneltti.

Böyle bir ihtimalin olmadığını belirten Peskov, “Hayır, böyle bir girişim yok” dedi.

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