Rusya’dan dünyayı endişelendiren nükleer hamle! Anlaşmayı durdurdular

Ukrayna savaşı sonrası ABD ve Avrupa'nın baskıyı artırdığı Rusya'dan tedirgin eden bir hamle daha geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (Yeni START) kapsamına giren unsurlarını geçici olarak denetime kapattığını bildirdi.

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Rusya, Yeni START kapsamındaki unsurlarını geçici olarak denetime kapattığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya ve ABD arasında imzalanan Yeni START anlaşmasıyla ilgili durum değerlendirildi.

ABD’Yİ SUÇLADILAR

ABD’nin silah denetim faaliyetlerini kendisi için uygun şartlarda yeniden başlatmaya çalıştığı ve böylece Rusya’nın ABD’de denetleme hakkından mahrum bırakıldığı belirtilen açıklamada, “Rusya, ABD’ye diplomatik kanallar üzerinden Yeni START kapsamına giren tüm unsurlarını denetim faaliyetlerinden geçici olarak çektiğini bildirdi.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, anlaşma kapsamındaki denetim faaliyetlerinin yeniden başlatılmasıyla ilgili mevcut sorunların çözülmesi durumunda alınan kararın iptal edileceği kaydedildi.

YENİ START ANLAŞMASI

ABD’nin Sovyetler Birliği ile 1991’de, Rusya Federasyonu ile 1993’te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmalarının (START 1 ve START 2) devamı olan “Yeni START” anlaşması, Washington ve Moskova arasında yürürlükteki son nükleer anlaşma olma özelliğini taşıyor.

NÜKLEER SİLAHLARA KISITLAMA GETİRİYOR

Anlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor. 5 Şubat 2011’de yürürlüğe giren 10 yıllık anlaşmanın süresi 5 Şubat 2021’de sona eriyordu.

PUTİN UZATMA KARARI ALMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anlaşmayı 5 yıllığına uzatma kararını 29 Ocak 2021’de imzalamıştı. ABD yönetimi de anlaşmayı uzatma kararını 5 Şubat 2021’de bildirmişti.

ABD’DEN UKRAYNA’YA 1 MİLYAR DOLARLIK SİLAH YARDIMI

Öte yandan ABD’den Rusya’yı kızdıracak yeni bir adım daha geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken, ABD ordusunun envanterinden Ukrayna’ya verilmek üzere 1 milyar dolarlık silah ve mühimmatın ayrıldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Blinken’ın “Ukrayna’ya yönelik vahşi saldırının üzerinden yaklaşık 6 ay geçmesine rağmen Rusya, Ukrayna’nın kasaba ve köylerini yok etmeye devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden, ülkelerini Rus saldırganlığına karşı savunurken, gerektiği sürece Ukrayna halkını desteklemeye devam edeceğimizi açıkça belirtti.” ifadesi yer aldı.

İZİN VERİLDİ

Blinken, bu çabaların parçası olarak ABD Başkanının yetkisi doğrultusunda, Amerikan ordusundan Ukrayna için tek seferde yapılacak en büyük silah ve teçhizat yardımının gönderilmesine izin verdiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı açıklamada Ağustos 2021’den bu yana ABD’nin Ukrayna’ya 18 defada toplam 9,8 milyar dolarlık silah ve mühimmat sağladığını, en son yapılacak 1 milyar dolarlık yardımın ise tek seferdeki en büyük yardım paketi olacağını kaydetti.

Açıklamada Blinken’ın şu ifadeleri kullanıldı:

“ABD, Rusya’nın saldırganlığına karşı Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmasını desteklemek için hayati güvenlik yardımı sağlamada 50’den fazla ülkeden müttefik ve ortakla birlikte hareket ediyor. Bu savaş uzadıkça, Ukrayna ordusunun ve halkının cesareti ve gücü daha da belirgin ve olağanüstü hale geliyor. Birlikte, Ukrayna ile yakın şekilde istişare etmeye ve savaş alanında fark yaratmak ve Ukrayna’nın müzakere masasındaki nihai konumunu güçlendirmek için dikkatlice ayarlanmış ilave mevcut sistemleri ve yetenekleri artırmaya devam edeceğiz. Ukrayna ile birlik içerisindeyiz.” AA

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