Rusya’dan Energodar’daki sivillere bombalı saldırı

Ukrayna'nın Energodar kentinde Rus askerlerine karşı barikat kuran sivillere bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 sivil yaralandı.

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Ukrayna’da siviller, Rusya’nın saldırılarına karşı direnişini sürdürürken, Energodar kentinde halk, Rus askeri konvoyunun kente girişine karşı anayola barikat kurmuştu.

Barikatta bulunan bir grup sivile bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 sivil yaralanırken, saldırı anı çevrede bulunanlar tarafından anbean kaydedildi.

YARDIM GÖNÜLLÜSÜNÜN YAKININA ROKET DÜŞTÜ

Rusya’nın Ukrayna’da ilerleyişinde en yoğun saldırılara maruz kalan Harkov’dan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.

Füze ve roket saldırılarının hedefi olan kentte sivillere yardım eden yerel bir gönüllü harabeye dönen binada kentteki son durumu takipçilerine görüntülü olarak aktarmaya başladığı sırada yakınında bulunan bir binaya roket isabet etti.

Ortalık bir anda savaş alanına dönerken, o anlar yardım gönüllüsü tarafından anbean kayıt altına alındı.

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