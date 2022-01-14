Rusya’dan ‘Ermenistan-Türkiye’ açıklaması

Rusya’nın başkenti Moskova'da gerçekleşen Türkiye-Ermenistan görüşmeleri ile ilgili açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Taraflar, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın sürdürme hususunda mutabık kalmışlardır" ifadelerini kullandı.

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Rusya’nın başkenti Moskova’da Türkiye ve Ermenistan heyetleri 13 yıl sonra ilk temaslarını gerçekleştirmelerinin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı görüşmeye dair açıklamada bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Taraflar, şeffaflık yaklaşımı içinde ve pratik sonuçlara odaklanmış biçimde, kolaydan zora doğru küçük adımlarla ilerleyerek yapıcı, politize edilmemiş bir diyalog yürütmeye hazır olduklarını ortaya koydular. Taraflar, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın sürdürme hususunda mutabık kalmışlardır” ifadelerine yer verildi.

Türkiye-Ermenistan arasında yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede, Türkiye tarafını Türkiye’nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç, Ermenistan tarafını ise Ermenistan’ın Özel Temsilcisi Rubin Rubinyan temsil etmiş, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Rubenko da Türk ve Ermeni temsilciler ile görüşmüştü.

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