Rusya’dan İngiltere’ye Luhansk üzerinden mesaj

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali için gerekçe gösterdiği "Luhansk Halk Cumhuriyeti" yeniden gündemde...

Sozcu.com.tr

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Şubat ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararı almış ve bu hamle savaşın meşru gerekçesi olarak öne çıkmıştı.

O dönemde Rusya bu bölgelere özgürlük getirme amacı ile Ukrayna’ya savaş açtıklarını söylerken, Moskova şehir yönetimi İngiltere’nin Rusya Büyükelçiliği’nin bulunduğu sokağın adını değiştirdi. Sokağın adına, Luhansk Halk Cumhuriyeti Meydanı adı verildi.

Ukrayna ve batı ülkeleri Rusya’nın Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetleri’ni tanımasının yersiz olduğunu açıklarken, şu ana kadar Rusya ile birlikte Suriye bu iki oluşumu resmen tanıdı.

İngiltere Büyükelçiliği, bugün bir açıklama yaparak Smolenskaya Naberezhnaya 10 adresini kullanmaya devam edeceklerini duyurdu. Açıklamada, “İngiliz hükümeti uluslararası kamuoyu ile birlikte sözde Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetleri’ni tanımıyor” dedi.

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