Rusya’dan Jitomir’e hava saldırısı

Rusya’ya ait savaş uçağı Ukrayna’nın Jitomir kentine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 hastane ve 1 ev hasar aldı.

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Rusya'ya ait savaş uçakları Ukrayna'yı bombalamaya devam ediyor. Rusya'ya ait savaş uçağı Ukrayna'nın Jitomir kentine akşam saatlerinde hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 hastane ve 1 ev hasar aldı.

Jitomir Belediye Başkanı Sergiy Sukhomlin yaptığı açıklamada, “Jitomir'de bir bombalı saldırı daha! 2 hastane hasar aldı. Bir eve bomba isabet etti. Çocuk hastanesinin camları hastanenin bahçesine saçıldı. Neyse ki ölü veya yaralı yok. Bugünde itibaren ordunun talimatıyla sokak aydınlatmalarını kapatıyoruz” dedi.

Sukhomlin ayrıca, bombalamalar nedeniyle Jitomir Termik Santrali'nin kapatılması gerektiğini de ifade etti. Rus savaş uçağının Jitomir'i vurduğu anlar ise vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

IRPİN’DE TAHLİYELER DEVAM EDECEK

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları birçok kentte devam ederken, bazı kentlerde de sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes uygulanıyor. Rus ordusunun saldırısı altındaki Irpin'de bugün binlerce kişi tahliye edildi. Irpin Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin tahliyelere yönelik yaptığı açıklamada, “Bugün, ‘Yeşil Koridor' üzerinden tahliyeler gerçekleştirdik. Otobüsler şehir merkezinden ayrıldı ve Kiev'e ulaştı” dedi.

Yarın da kentten sivil tahliyelere devam edeceklerini duyuran Markuşin, “10 Mart, 10.00 ile 15.00 saatleri arasında Romanovka'dan (Irpin Otobüs Terminali), Kiev'e tahliyeler tekrar mümkün olacak. Kendi imkanlarıyla kentten ayrılamayanları özel araçlarla kentten çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

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