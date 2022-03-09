Rusya’dan Ukrayna’ya inanılmaz suçlama: ABD ile birlikte kolera ve şarbon yaymak için silah geliştiriyorlar

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 14'üncü gününde Kremlin, ABD'nin Ukrayna'ya 'biyolojik silah geliştirmek için' yardım ettiğini öne sürdü. Kremlin Sözcüsü Peskov, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova'nın da gündeme getirdiği ABD'nin Ukrayna'da kolera, şarbon gibi örnekleri barındıran biyolojik silah laboratuvarlarını finanse ettiği yönündeki iddialarını yeniden hatırlattı.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 14’üncü gününde Kremlin’den ABD’ye inanılmaz suçlamalar geldi. Kremlin’in sözcüsü Dmitry Peskov bugün yaptığı açıklamada, ABD’yi Rusya’ya karşı ‘ekonomik savaş yürütmekle’ suçlarken, Putin’in savaşını haklı çıkarmak için Ukrayna’nın biyolojik silahlar geliştirmesine yardım ettiğini öne sürdü.

Kremlin’in sözcüsü Dmitry Peskov bugün, düşmanca yaptırımların Rusya’ya yöneldiğini ve bu durumun Putin’i sonraki adımlar hakkında “çok dikkatli düşünmeye” zorladığını söyledi.

Peskov, günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, daha önce Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova’nın da gündeme getirdiği ABD’nin Ukrayna’da kolera örnekleri barındıran biyolojik silah laboratuvarlarını finanse ettiği yönündeki iddialarını da yeniden hatırlattı.

‘BELGELER VAR’ DİYEREK ABD’Yİ SUÇLADILAR

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna’nın pek çok laboratuvarda uluslararası sözleşmelere aykırı olarak biyolojik ve kimyasal silah çalışmaları yürüttüğünü söyleyerek ABD’yi bu çalışmalara destek vermekle suçlamıştı.

Zaharova, Ukrayna’daki biyoloji laboratuvarlarının çalışanlarından veba, şarbon, tularemi, kolera ve diğer ölümcül hastalıklara yol açan özellikle tehlikeli patojenlerin 24 Şubat’ta acil olarak imha edildiğini gösteren belgeler aldıklarını da öne sürmüştü. Zaharova, Ukrayna’da Rus sınırı yakınındaki biyoloji laboratuvarlarında biyolojik silah bileşenlerinin geliştirildiğini kanıtlayan belgelerin incelemelerinin sürdüğünü belirtmiş, ABD’yi de bu süreci desteklemekle suçlamıştı.

RUS DEVLET TELEVİZYONU DA GENİŞ YER VERDİ

Peskov’un ABD’nin kendilerine ‘ekonomik savaş’ ilan ettiği iddiası, uluslararası kamuoyunda, Rusya’yı kurban olarak gösterme çabası olarak nitelendirildi.

Bu iddialara Rus devlet televizyonunda da geniş yer verildiği aktarıldı.

Bugün Moskova’da konuşan Zaharova, Rusya’nın; Washington’dan gelen fonla ABD ve Ukrayna arasındaki “biyolojik silah geliştirme fırsatları aradığını” ortaya çıkardığını iddia etti.

Salgın sırasında Covid’in kökeni hakkında yanlış bilgileri yaymasıyla suçlanan Çin dışişleri bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian da son günlerde iddiaları gündeme getiren isimlerden biri oldu.

Rusya’nın iddiaları, ABD’nin Ukrayna’ya biyolojik silahlar geliştirmek için yardım ettiğine odaklanıyor.

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