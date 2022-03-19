Rusya’nın ‘Askeri Biyolojik Program’ iddiası BM’de

Rusya, BM Güvenlik Konseyi’ne ABD’nin Ukrayna’da ‘‘askeri biyolojik program’’ yürüttüğüne dair belge sundu. ABD başta olmak üzere birçok ülke, Rusya’yı dezenformasyon yaymakla suçladı.

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Rusya, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ABD'nin Ukrayna'da ‘‘askeri biyolojik program'' yürüttüğüne dair uzun bir belge sundu.

VOA Türkçe’de yer alan habere göre, Rusya'nın BM Büyükelçisi Vassily Nebenzia tarafından Konsey'e iletildi. Nebenzia, Konsey'e hitaben yaptığı konuşmada, ‘‘Savunma Bakanlığı her gün daha fazla bilgi ediniyor ve bunları inceliyor. Pentagon tarafından Ukrayna topraklarında yürütülen yasadışı faaliyetlerden uluslararası toplumu haberdar etmeye devam edeceğiz'' dedi.

BM'nin 15 üyeli konseyi böylece iki hafta içinde ikinci kez Rusya'nın bu konudaki talebiyle toplanmış oldu.

“TUHAF KOMPLO TEORİLERİNDEN OLUŞAN NUTUK”

İngiltere'nin BM Büyükelçisi Barbara Woodward, Rusya'nın hamlesini ‘‘umutsuzluğa kapılanların dezenformasyonu'' olarak değerlendirdi. ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, Rusya'nın BM Temsilcisini ‘‘tuhaf komplo teorilerinden oluşan bir nutuk'' atmakla suçladı.

Thomas Greenfield, Rusya'nın Ukrayna halkına karşı kimyasal ya da biyolojik silah kullanma hazırlığı yapıyor olabileceğine de dikkat çekti, ancak Washington'un bu yöndeki kaygılarına dair delil sunmadı.

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