Rusya’nın ele geçirdiği Ukrayna kentinde savaş karşıtı protesto

Savaşa rağmen bir araya gelen yüzlerce Hersonlu, kenti ele geçiren Rus ordusuna “evinize dönün” çağrısı yaptı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ukrayna’nın Herson kentinde halk, Rus işgaline karşı gösteri düzenledi. Rusya'nın hafta içi ele geçirdiği kentte düzenlenen gösteriye yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Ukrayna bayraklarıyla gösteri düzenleyen siviller, bir Rus tankını durdurarak Rus askerlerine “Evlerinize dönün” diye tepki gösterdi ve araçların önüne yattı. Kalabalık, “Ruslar evinize” ve “Herson Ukrayna'nındır” sloganları atarak Ukrayna milli marşını da okudu.

Herson'da yoğun çatışmalar sonrasında kenti ele geçiren Rusya, kentin birçok yerine kontrol noktaları inşa etmişti. İngiliz BBC kanalına konuşan kentteki birçok kişi, Rus askerlerinin işgale karşı sokağa çıkan kişileri takip ederek listelediğini söyledi.

İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna savaşı... Herson bölge valisi açıkladı, Herson düştü