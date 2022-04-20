Rusya’nın eski dışişleri bakanından Putin’in nükleer silah kullanımı ile ilgili açıklama

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken sık sık gündeme gelen "Rusya nükleer silah kullanacak" iddiasıyla ilgili dikkat çekici bir açıklama Rusya'nın eski dışişleri bakanlarından Andrei Kozyrev'den geldi.

Sozcu.com.tr

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Fox News Digital isimli ABD merkezli medya kuruluşuna konuşan Kozyrev, Rusya’nın nükleer silah kullanabileceği senaryo ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Boris Yeltsin döneminde ülkenin dış politikasını yöneten Kozyrev, ABD medyasına konuşarak, Rusya Devlet Başkanı Putin’in nükleer silah kullanma olasılıklarını değerlendirdi.

Kozyrev, “Putin sadece dışarıdan bir tehdit olduğunu hissederse nükleer silah tetiğini çeker. Nükleer silah kullanılabilir fakat bu çok ama çok belirgin durumlarda olur. Eğer Rusya ya da yakın olduğu ülkelerden biri gerçekten tehdit altındaysa ve ülkenin var oluşu tehdit altındaysa, örneğin NATO askerleri Moskova’ya girerse nükleer silah kullanılabilir” dedi.

Yaklaşık 2 aydır devam eden savaşta Putin’in nükleer silah kullanmayacağını da dile getiren Kozyrev, “Şu anki şartlar göz önünde bulundurulsa Rusya’nın varoluşuna karşı bir tehdit yok” dedi.

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