Rusya’nın gözü ABD’nin arka bahçesinde

Ukrayna krizi nedeniyle Batı'yla karşı karşıya gelen Rusya, bir yandan da ABD’nin yanı başındaki Latin Amerika ülkeleriyle ilişkilerini güçlendiriyor. ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times, Rus lider Putin’in Latin Amerika’ya yönelik diplomasi adımının ABD’ye medyan okuma amacı taşıdığını yazdı.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna'yı işgal edeceği iddiası nedeniyle Batı'yla karşı karşıya gelen Rusya, son dönemde dünyanın başka bir coğrafyasında daha gücünü artırmaya çalışıyor.

ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times, Rusya'nın “ABD'nin arka bahçesi” Latin Amerika'da artan etkisini ele alan bir analiz yayınladı.

Ukrayna krizinin ABD ve Rusya arasında kilometrelerce ötede bulunan Latin Amerika'daki mücadeleyi de canlandırdığını yazan gazete, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son dönemde bölgedeki birçok liderle görüşmeler yaptığına dikkat çekti.

Putin, son haftalarda Nikaragua, Venezuela ve Küba liderleriyle bir dizi telefon görüşmesi yapmıştı. Bu ay başında Moskova'da Putin'le görüşen Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernández, ülkesinin ABD'ye ekonomik bağımlılığını azaltma sözü verdi.

Putin, son olarak da çarşamba günü Brezilyalı mevkidaşı Jair Bolsonaro'yu ağırladı. İki lider arasındaki samimiyet görüntülere yansırken, ABD'li yetkililerin eleştirilerine rağmen Moskova gezisinden vazgeçmeyen Bolsonaro Rusya'yla dayanışma içinde olduklarını ilan etti.

KÜBA VE VENEZUELA’YA SİLAH GÖNDERME TARTIŞMASI

New York Times, Ukrayna krizinin tansiyonu yükselttiği bir dönemde Putin'in Brezilya ve Arjantin gibi genelde ABD'ye yakın duran ülkelerle yakın ilişkiler kurmak için diplomatik çabaları artırdığını yazdı.

Rusya'nın, Latin Amerika'ya nükleer silah gönderebileceği iddiası da daha önce basına yansımıştı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, geçen ay Moskova'nın taleplerinin karşılanmaması durumunda Rus ordusunun, ABD'nin yakınında bulunan Küba ve Venezuela'ya asker konuşlandırma ihtimalinin gündeme gelebileceğini söylemişti. Bu çıkış, ABD ve Rusya’yı 1962’de nükleer savaşın eşiğine getiren Küba füze krizini akıllara getirmişti.

‘AMAÇ, ABD’YE MEYDAN OKUMAK’

New York Times, Putin'in Latin Amerika'ya yönelik diplomasi adımının, ABD'ye medyan okuma amacı taşıdığı yorumunu yaptı. Rusya'nın ABD'ye karşı bölge ülkeleriyle Sovyetler Birliği döneminde kurulan bağlardan yararlandığı belirtilen analizde, Rusya'nın Covid-19 aşısı Sputnik V'nin de en az beş Latin Amerika ülkesinde kullanıldığına dikkat çekildi.

Kolombiya'daki Icesi Üniversitesi'nden Profesör Vladimir Rouvinski, “Putin Latin Amerika'nın ABD için önemli bir alan olduğunu biliyor. Bu nedenle Ukrayna'da yaşananlara karşı bu adımı atıyor” dedi.

Öte yandan New York Times'ın analizinde, Putin'in bu çabalarına rağmen Rusya'nın Latin Amerika'yla ekonomik bağlarının hala ABD ve Çin'in çok gerisinde kaldığına dikkat çekildi. 2019'da Güney Amerika'dan Rusya'ya 5 milyar dolarlık ihracat yapılırken bu rakam ABD'yle 66 milyar dolar, Çin'le ise 119 milyar civarındaydı.

Analizde özellikle Çin'in son yıllarda Latin Amerika ülkelerine milyarlarca dolarlık altyapı yatırımı yaptığı ifade edildi.

Rusya'nın bölgeyle ilişkilerininse daha çok siyasi ittifak olarak şekillendiği kaydedildi.

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