Rusya’nın İngiltere büyükelçiliği Ukrayna’yı destekliyor iddiası gündem oldu

Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği tarafından yayımlanan bir mesaj sosyal medyanın gündemine oturdu. Birçok kullanıcı, Büyükelçiliğin gizli bir mesaj vermek istediğini öne sürdü.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürerken, Rusya’nın İngiltere Büyükelçiliği tarafından atılan bir tweet sosyal medyayı karıştırdı.

Rusya’nın İngiltere Büyükelçiliği’nin resmi Twitter hesabı @RussianEmbassy’den yayınlanan bir mesajda, Ukrayna’ya destek mesajı verildiği iddia edildi.

Pazar günü hesap, Rusya’nın başkenti Moskova’daki Sergiyev Posad’daki Aziz Sergius kilisesinin ikonik Trinity Lavra’sının bir görüntüsüyle birlikte “Günaydın!” tweetini attı.

Ve Twitter kullanıcıları görüntüde ‘kodlanmış bir mesaj’ olduğunu öne sürdü, tweet kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Tasarım olarak Kremlin’e çok benzeyen kilisenin tepesinde mavi ve sarı/altın renkli üç kubbeli bir kule bulunuyor.

Bu renkler, Ukrayna bayrağı ile aynı olmasının yanı sıra, işgal sırasında Ukraynalıları destekleyenler için de kullanılan bir sembol haline dönüştü.

Rus Büyükelçiliği’nin mesajı sosyal medyada gündem olurken, birçok kişi özellikle bu binanın tercih edildiğini ve Ukrayna’ya destek mesajı gönderilmek istendiğini savundu.

Bir kullanıcı, “Rusya’nın her yerinde #Ukrayna’ya mavi ve altın haraçlar bulunabilir, İngiltere de cesur direnişe atıfta bulunmuşa benziyor” dedi.

Başka bir kullanıcı ise şunları yazdı: “Bugün Londra’daki Rusya Büyükelçiliği’nden gönderilen Ukrayna’nın sarı ve mavi renklerinin yer aldığı gönderi. Rus hükümetine karşı her protesto çok önemli. Elçilik personeli aferin.”

Bir diğeri de bu mesaj için “gizli yardım çağrısı” ifadesinde bulundu.

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