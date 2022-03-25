Rusya’nın Mariupol’deki tiyatroya düzenlediği saldırıda 300 kişinin hayatını kaybettiği düşünülüyor

Mariupol Belediye Meclisi, 16 Mart'ta Rus bombardımanının hedefi olan Mariupol'deki tiyatro binasında 300 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini açıkladı.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali devam ederken, Mariupol Rus birliklerin bombardımanından en çok etkilenen şehirlerin başında geliyor.

Mariupol belediye meclisi, görgü tanıklarının raporlarına dayanarak, dokuz gün önce şehirdeki bir tiyatroya düzenlenen Rus saldırısında yaklaşık 300 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini duyurdu.

Tiyatro binası, kuşatma altındaki Mariupol kentinde ana sığınaklardan biri olarak kullanılıyordu. 16 Mart’ta Rus hava saldırısın düzenlenen binaya işgal sonrası, 800 ila bin 300 kişinin sığındığı tahmin ediliyordu.

İLETİŞİM AĞLARI BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ

İletişim ağları da dahil olmak üzere şehirdeki temel hizmetlerin neredeyse tamamen çökmesi nedeniyle, saldırının tam kapsamı ve ölü sayısı hakkındaki net bilgiler verilmesinin zorlaştığı belirtildi.

Mariupol belediye meclisi Cuma günü Telegram kanalında yaptığı açıklamada, “Maalesef güne kötü bir haberle başlıyoruz. Görgü tanıklarına dayalı olarak, Mariupol’deki Drama Tiyatrosu’nda Rus uçaklarının bombalaması sonucu yaklaşık 300 kişinin öldüğü bilgisi var.” ifadeleri kullanıldı.

‘BİLE BİLE BOMBALADILAR’

Belediye meclisi tarafından yayımlanan mesajda, “Bu dehşete hala inanmak istemiyoruz. Hala herkesin kaçmayı başardığına inanmak istiyoruz. Ancak bombardıman sırasında binada bulunanların sözleri aksini gösteriyor.” denildi.

Saldırıdan önceki havadan çekilen fotoğraflarda, tiyatro binasının ön ve arka tarafının dışında, zemine büyük harflerle yazılmış Rusça sözcükler görülüyordu. Belediye meclisi, Rusya’nın tiyatroyu bilerek vurduğunu da vurguladı.

Mariupol’da aynı zamanda barınak olarak kullanılan bir sanat okulu binasına yapılan ayrı bir saldırının ardından olası can kayıplarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Okulun beş gün önce basıldığı belirtilirken, yetkililer binada yaklaşık 400 kişinin sığındığını düşündüklerini açıkladı.

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