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Rusya’nın saldırdığı akaryakıt istasyonu harabeye döndü

Ukrayna'nın Kiev bölgesinde bulunan Stoyanka'da Rus ordusunun vurduğu akaryakıt istasyonu kullanılamaz hale geldi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 12:49 - 02 Nisan 2022 Güncellenme:
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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 38. günde devam ediyor.

Akaryakıt istasyonunun kafesi kullanılamaz hale geldi.

Rus ordusundan temizlenen Irpin yakınlarında bulunan Stoyanka bölgesinde Rus ordusunun hedef aldığı akaryakıt istasyonu kullanılamaz hale geldi.

İstasyonun çevresinde bulunan market ve restoran da harabeye döndü. Yaşanan çatışmalardan sonra Ukrayna ordusunun kontrolü yeniden sağladığı bölgede büyük yıkım meydana geldiği göze çarptı.

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