Rusya’nın Ukrayna işgali 100’üncü güne girerken Donbas’ta çatışmalar şiddetleniyor

Rusya’nın 24 Şubat’ta başlayan ve tüm dünyanın gözünün bölgeye dönmesine yol açan Ukrayna işgali 100 gündür devam ediyor. Büyük yıkıma yol açan savaş, son günlerde ülkenin doğusundaki Donbas’ta şiddetini artırıyor. Ülkenin yüzde 20’sinin Rus işgali altında olduğunu söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, “İşgal altındaki bölgelerin tamamı bir felaket bölgesine dönüştü” dedi ve Batılı ülkelere silah sevkiyatını artırma çağrısı yaptı.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın dünyada büyük tepki çeken Ukrayna işgali bugün 100'üncü güne girdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı Luhansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerini tanıyarak Ukrayna'ya “özel operasyon” başlatma kararı, tüm dünyanın gözünü bölgeye çevirmesine neden oldu. 100 gündür süren ve 2’nci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yaşanan en büyük çatışmalardan biri savaş Ukrayna'da binlerce kişinin ölümüne, büyük yıkıma ve milyonlarca kişinin mülteci durumuna düşmesine yol açtı.

Türkiye'nin de arabuluculuğunda iki ülke arasında başlayan ateşkes görüşmelerindeyse önemli bir ilerleme sağlanamadı.

“UKRAYNA’NIN YÜZDE 20’Sİ İŞGAL ALTINDA”

Nisan ayında başkent Kiev ve çevresindeki bölgelerden geri çekilen Rus ordusu, kısa bir süre sonra ayrılıkçıların bulunduğu Donbas bölgesine büyük bir taarruz başlatmıştı. Son günlerde şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgede büyük yıkım yaşanıyor.

Şu anda ülkenin yüzde 20'sinin Rus işgali altında olduğunu söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, özellikle stratejik öneme sahip Severodonetsk kenti ve çevresinin çatışmalar nedeniyle harabeye döndüğünü belirtti. Dün gece yaptığı açıklamada “Ülkemizin işgal altındaki bölgelerinin tamamı bir felaket bölgesine dönüştü ve bunu tek sorumlusu Rusya” ifadelerini kullanan Zelenskiy, Batılı ülkelere silah sevkiyatını artırma çağrısı yaptı.

Luhansk Valisi Sergey Gayday, Rus bombardımanı nedeniyle Severodonetsk'te 9 binanın yerle bir olduğunu ve sivillerin hayatını kaybettiğini aktardı. Gayday, Luhanks'ta savaş boyunca yaklaşık 70 okul, 50 kreş, 33 hastane ve 200'den fazla kliniğin büyük hasar gördüğünü ifade etti.

“RUSYA TEMEL HEDEFLERİNE ULAŞAMADI”

Birleşmiş Milletler verilerine göre savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'da 4 bin 169 sivil hayatını kaybetti, 4 bin 982 sivil de yaralandı. Asıl rakamın bunun çok üzerinde olabileceği belirtiliyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı, savaşın 100'üncü günü için yayınladığı raporda, Rusya'nın işgalde Kiev'i ve büyük kentleri ele geçirme yönündeki ana hedeflerini başaramadığını, ancak Donbas'ta taktik başarılar kazandığını bildirdi. Rusya geçen ay stratejik liman kenti Mariupol’de kontrolü sağladığını duyurmuştu.

PASİFİK’TE TATBİKAT

Ukrayna'da savaş doğuda şiddetini artırırken Rusya, binlerce kilometre uzaklıktaki Pasifik bölgesinde de bir hafta sürecek kapsamlı bir askeri tatbikata başladı. Tatbikat, Ukrayna işgali sonrası Rusya'ya ağır yaptırım uygulayan Japonya'ya gözdağı olarak görülüyor.

Bu arada savaş sonrasında Rusya'ya art arda yaptırımları hayata geçiren Batılı ülkeler, Moskova üzerinde baskının artırılması için çabaları sürdürüyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Uzra Zeya, dün Birleşmiş Milletler toplantısında yaptığı konuşmada Rusya'nın işlediği savaş suçlarından dolayı yargılanması için ABD'nin müttefikleriyle beraber çalışmaya devam ettiğini söyledi. Zeya, Ukrayna'da olası savaş suçlarıyla ilgili incelemeleri sonuna kadar destekleyeceklerini ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya gelişmiş füze sistemi gönderilmesine de onay vermiş, bu adım Rusya'nın tepkisine yol açmıştı. Biden, dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le yaptığı görüşmede NATO’nun bölgedeki gücünün artırılmasıyla ilgili konuları ele aldı.

ABD, son olarak da Rusya Devlet Başkanı Putin’e yakın olan Rus elitlerini ve Putin ile bağlantısı olan yatları hedef alan yeni yaptırımları duyurdu.

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