“Rusya’nın Ukrayna işgali, Avrupa’da aşırı sağa yaradı”

Rusya-Ukrayna savaşı dünyada enerji ve gıda fiyatlarının hızla yükselmesine yol açarken, bu süreç Avrupa’da aşırı sağcı ve liberalizm karşıtı siyasetçileri yükselişe geçirdi.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Ukrayna işgali özellikle ekonomide ciddi etkilere yol açarken, savaşın sarsıntısını en fazla hisseden kıta Avrupa'da son dönemde AB politikalarını eleştiren, göçmen ve İslam karşıtı hareketlerin yeniden yükselişe geçmesi dikkat çekiyor.

İngiliz Guardian gazetesi, Avrupa'nın yükselişteki aşırı sağcı siyasetçileriyle ilgili bir derleme habere imza attı. Ukrayna'daki savaşın da etkisiyle dünya çapında hızla artan gıda ve enerji fiyatlarının aşırı sağın işine yaradığı kaydedilen haberde, Avrupa'da birçok aşırı sağcı liderin son dönemde önemli çıkış yakaladığı vurgulandı.

FRANSA

Fransa'da dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki ilk tur sonuçlarına göre aşırı sağcı Ulusal Birlik partisi lideri Marine Le Pen, ikinci turda Emmanuel Macron'la yarışacak. Birçok ankete göre, Le Pen'in 2017'de Macron’a kaybettiği seçimi bu defa kazanma şansı var. Le Pen'in Fransa'da cumhurbaşkanı olması halinde bu durum Avrupa'da aşırı sağ için büyük bir zafer olacak ve kıtada ciddi bir değişim yaratacak.

MACARİSTAN

Rusya'nın Avrupa'daki başlıca müttefiki olan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, önceki pazar düzenlenen seçimleri kazanarak 12 yıllık iktidarını korumayı başardı. Göçmen karşıtı duruşuyla ve AB'ye yönelik sert eleştirileriyle tanınan Orban'ın muhalefet partilerinin güçlerini birleştirmesine rağmen zafer kazanması, Avrupa'nın liberal kesimlerinde hayal kırıklığı yarattı.

POLONYA

Avrupa'nın en milliyetçi ve muhafazakar siyasetçilerinden biri olan Polonya'nın fiili lideri Jarosław Kaczynski, Rusya'nın Ukrayna işgaliyle beraber, gergin ilişkilere sahip olduğu Avrupa ülkelerinde desteğini bir anda arttırdı. İktidardaki Hukuk ve Adalet partisinin lideri olan Başbakan Yardımcısı Kaczynski, Rusya karşıtı politikalarıyla Polonya'yı “AB'nin Rusya'ya karşı ön cephesi” haline getirdi.

İTALYA

İtalya'nın eski Başbakan Yardımcısı olan Kuzey Birliği lideri Matteo Salvini ve kendisi gibi aşırı sağcı olan İtalya'nın Kardeşleri partisi lideri Giorgia Meloni, gelecek yıl yapılacak seçimlerde iktidara göz kırpıyor. Seçim için işbirliği yapması beklenen iki lider, anketlere göre önemli bir başarı elde edebilir.

Salvini, Macaristan Başbakanı Orban'ın seçim zaferini “Avrupa'nın Hıristiyan kökenlerini yok etmek isteyenlere karşı yeniden kazandın” sözleriyle kutlamıştı.

İSVEÇ

İsveç'te aşırı sağcı İsveçli Demokratlar partisinin lideri Jimmie Åkesson, Ukrayna'nın işgali sonrasında AB ve NATO karşıtı politikalarını yumuşatarak anketlerde desteğini artırdı. Ülkede son anketlere göre halk arasında desteğini yüzde 20'ye kadar yükselten Åkesson'un eylülde yapılacak genel seçimlerde koalisyon hükümetinde yer alma şansı epey yüksek.

İSPANYA

İspanya'nın aşırı sağcı ve göçmen karşıtı Vox partisi, geçen ay ilk defa özerk bir bölgenin yönetimine girmeyi başardı. İspanyol milliyetçilerin desteğiyle oy oranını hızla arttıran partinin gelecek sene yapılacak genel seçimlerde önemli bir oy alması bekleniyor.

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