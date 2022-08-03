Rusya’nın vatandaşlık dağıttığı Herson’da Ukrayna 53 yerleşim yerini geri aldı

Putin'in haziran ayından itibaren vatandaşlık dağıtmaya başladığı Herson'da kritik bir gelişme yaşandı. Son günlerde savaşın yeniden alevlenmeye başlamasıyla Rusya, ele geçirdiği bölgeleri tek tek kaybetmeye başladı. İşte Rusya-Ukrayna savaşında son durum...

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Ukrayna ordusu Rus işgali altındaki topraklarını geri almaya devam ediyor.

İŞGALDEN KURTARILDI

Herson Bölge Valisi Dmytro Butriy yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin son 24 saatte Herson bölgesindeki 7 yerleşim alanını daha işgalden kurtardığını aktararak, “Bugün itibariyle 53 yerleşim alanı resmen işgalcilerin elinden kurtarıldı. Bu bilgileri ancak Genelkurmay Başkanlığı ile mutabık kaldığımızda veriyoruz. Tam kontrol öncesinde askeri personel tarafından belirli alanlarda mayın temizleme faaliyeti yürütülüyor” dedi.

Dün Ukrayna ordusuna bağlı Herson Bölgesel Askeri İdaresi tarafından 46 yerleşim alanının Ruslardan geri alındığı açıklanmıştı.

PUTİN VATANDAŞLIK DAĞITMAYA BAŞLAMIŞTI

Haziran ayında Rus ordusunun kontrol altına aldığı Ukrayna'nın Herson şehrinde vatandaşlık dağıtmaya başlamıştı.

Herson'da Ukraynalı telefon hatlarının şebekeleri kesilmiş ve Rus menşeli telefon kartları dağıtılmaya başlanmıştı.

Ayrıca Herson'da yaşayan ancak Rusya vatandaşlığına geçmek isteyen kişiler için Rusya vatandaşlık başvuruları kabul edilmeye başlanmıştı.

Ukrayna Özel İletişim ve Bilgi Koruma Devlet Servisi tarafından yapılan açıklamada, “Rus işgalciler, Herson bölgesinde şebekelere yönelik müdahale gerçekleştirdi ve telefon operatörlerinin hatlarını kesti. Bölge sakinleri internet kullanımı ve uluslararası aramaları da gerçekleştiremedi” ifadeleri kullanılmıştı.

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