Rusya’nın vurduğu hastanede yaralanan kadın ve bebeği hayatını kaybetti

Rusya’nın vurduğu Mariupol’deki doğum hastanesinde yaralanan Ukraynalı bir kadın ve yeni doğan bebeğinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya’nın geçen hafta vurduğu Mariupol’deki doğum hastanesinden kaçan hamile bir kadın ile saldırıdan hemen sonra doğurduğu bebek yaşama tutunamadı.

Associated Press haber ajansının haberine göre, Ukraynalı kadını ameliyat eden cerrah Timur Marin, kadının hastaneye getirildiğinde ciddi yaraları olduğunu ve “Beni öldürün” diye bağırdığını anlattı. Marin, sezaryenle doğan bebeğin de “yaşam belirtisi göstermediğini” söyledi.

Doktor, 20 dakika süren çabalara rağmen genç kadının da hayatını kaybettiğini aktardı.

Vurulan hastanedeki görüntüler, savaşın masum insanlar üzerindeki korkunç etkisini gözler önüne sermişti. Bombardımandan sağ kurtulan Ukraynalı influencer Mariana Vishegirskaya, geçen hafta sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirmişti.

Ukrayna “savaş suçu” olarak nitelediği saldırıda 3 sivilin öldüğünü belirtirken, Rusya hastanede hastalar değil Ukraynalı silahlı militanların bulunduğunu savunarak paylaşılan görüntüleri “kurmaca” diye nitelemişti. Rusya, Instagram’da 75 bin takipçisi olan güzellik blogger’ı Vishegirskaya’nın bir oyuncu olduğunu, hatta hamile bile olmadığını öne sürmüştü.

İlginizi Çekebilir Rusya 'hamile değil' demişti: Vurulan hastaneden kaçan kadın doğum yaptı