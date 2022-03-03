Rusya’ya bir darbe de uzay araştırmalarından: Durdurdular!

Uluslararası Uzay İstasyonunun (ISS) ortaklarından Rusya uzay ajansı Roscosmos, yaptırımlar sebebiyle Almanya ile ISS ile ortak yürütülen deneyleri durduracağını açıkladı. Açıklama, Almanya Havacılık Merkezi'nden yapılan Rusya ile ikili işbirliğini sonlandırdıklarını içeren duyurudan sonra geldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya uzay ajansı görevini yürüten Roscosmos Genel Müdürü Dmitry Rogozin, Almanyanın Rusyaya uyguladığı yaptırımlar sebebiyle Almanya Havacılık Merkezi (DLR) Yönetim Kurulu Başkanı Anke Kaysser-Pyzallaya mektup gönderdiğini açıkladı.

Rogozin, ISSte Almanya ile ortak yürütülen deneylerin durdurulacağını belirtti. Açıklamaya göre deneyler, bağımsız bir şekilde Roscosmos tarafından devam ettirilecek. Roscosmos Genel Müdürü Rogozin ayrıca yaptırımların zeminine göre Rus uzay programını adapte edileceğini ve uyduların savunma amaçlı konuşlandırılacağını belirtti.

Almanya Havacılık Merkezi (DLR) bugün yaptığı açıklamada, Alman Uzay Ajansı ile bir dizi araştırma projesinde Rus kurumlarıyla işbirliği yaptıklarını ifade ederek tüm işbirliği projelerini durduracağını açıklamıştı.

İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna savaşı... Hangi ülkeler Putin'e desteğini açıkladı?

İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna savaşı podyumlara yansıdı: Paris Moda Haftası'nda savaş etkisi

İlginizi Çekebilir Rusya tehdit etti: Yaptırımlar devreye girerse, uzay istasyonu ABD veya Avrupa'ya düşebilir