Rusya’yla barış görüşmelerine katılan müzakereci öldürüldü

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat İdaresi, Rusya ile barış görüşmelerinin birinci turunda Ukrayna delegasyonunda yer alan Kireev Denis Borisoviç’in öldürüldüğünü açıkladı.

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Rusya ile barış görüşmelerinin birinci turunda Ukrayna delegasyonunda yer alan Kireev Denis Borisoviç, özel bir görev sırasında hayatını kaybetti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat İdaresi'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “İstihbarat İdaresi'nin çalışanı olan üç istihbaratçı Aleksey İvanoviç Dolya, Valeriy Viktoroviç Çibineyev ve Kireev Denis Borisoviç bir özel görev gerçekleştirdikleri sırada hayatlarını kaybetmiştir” denildi.

ADI LİSTEDE YER ALMIYORDU

Rusya ile yapılan görüşmelere ilişkin Ukrayna Başkanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada Borisoviç’in ismi müzakerelere katılımcı listesinde yer almamıştı. Adı basın servisi tarafından yayınlanan listede olmamasına rağmen, Borisoviç, fotoğraf ve videoda Kiev temsilcilerinin yanında yer almıştı.

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