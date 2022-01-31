Şampiyon kayakçının feci ölümü: Cesedini babası buldu

Yunanistan’ın dünyaca ünlü kayak ve dağcılık şampiyonu 21 yaşındaki Theofanis Hermes Theocharopoulos iki gün önce dağda kaybolmuştu. Genç kayakçının cesedini 36 saat sonra kendisi gibi ünlü kayakçı babası buldu.

Yaşar ANTER

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Yunanistan'ın dünyaca ünlü kayak ve dağcılık şampiyonu 21 yaşındaki Theofanis Hermes Theocharopoulos iki gün önce dağda kaybolmuştu. Genç kayakçının cesedini 36 saat sonra kendisi gibi ünlü kayakçı babası buldu.

Yunanistan'ın Tzoumerka kentinde yaşayan Yunanistan kayak ve dağcılık şampiyonu, beden eğitimi öğretmeni ve kayak merkezi yöneticisi 21 yaşındaki Theofanis Hermes Theocharopoulos iki gün önce babası Giannis Theocharopoulos (49) ile birlikte kayak yapmak için 2800 metre rakımlı Kataraktis dağına çıktılar.

BİR ANDA ORTADAN KAYBOLDU, ARAMA EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Bir süre sonra oğlunun kaybolduğunu gören baba Giannis Theocharopoulos, arama kurtarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. 16 itfaiyeci ile 12 arama kurtarma üyesi ve kar araçlarının katıldığı arama kurtarma çalışmaları yaklaşık 36 saat sürdü.

OĞLUNUN CESEDİNİ BABASI BULDU

Kayak, dağ tırmanışı ve dağcılık konularında profesyonel olan baba ve oğlunun yaşadığı olay ülkede hızla yayıldı. Kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu Kataraktis Dağı'nda yapılan arama kurtarma çalışmalarında 36 saat sonra 21 yaşındaki genç kayakçının cesedini babası Giannis Theocharopoulos 300 metre derinliğindeki bir uçurumun dibinde buldu.

Yaklaşık 5 saat süren çalışmanın sonucunda Theofanis Hermes Theocharopoulos uçurumun dibinden çıkarıldı. Hatzikosta Hastanesi’ne helikopter ile götürülen Theocharopoulos ölümü kesinleşti. Genç kayakçının naaşı otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

Genç kayakçının çocukluğundan beri kayak yarışmalarında rakipsiz olduğu ve profesyonel olarak dağcılık yaptığı belirtildi.

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