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San Francisco Havalimanı’nda bomba paniği

San Francisco Uluslararası Havalimanı dün gece şüpheli bir paket bulunmasının ardından boşaltıldı, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr
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San Francisco Havalimanı’nda bomba paniği

San Francisco Uluslararası Havalimanı, dün gece bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

Polis, Twitter'da havalimanında şüpheli bir paket bulunduğunu duyurdu. Havalimanında detaylı inceleme yapan polis içeridekileri tahliye etti.

Havalimanı yönetimi de bazı operasyonları durdurduklarını açıkladı.

Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. San Francisco polisi detaylı bir açıklama yapmadı.

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