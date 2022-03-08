Savaşın gerçek yüzü: Harkov’daki hastaneler dolup taşıyor

Ukrayna’nın eski başkenti ve ikinci en büyük kenti olan Harkov, Rus ordusunun saldırılarıyla en büyük yarayı alan yerlerden biri. İngiliz The Times gazetesi, can kaybının hızla arttığı kentteki hastanelerde yaşanan trajediyi görüntüledi. Dışarıda bombalar yağmaya devam ederken ağır yaralanan, bazıları uzuvlarını kaybeden Harkovlular hayatla ölüm arasında acı içinde savaşın durmasını umuyor.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarının en yoğun olduğu yerlerden Harkov'da hastaneler, savaşın korkunç yüzünü tüm açıklığıyla ortaya koyuyor.

İngiliz The Times gazetesi, kentteki hastanelerde saldırılar sonucu ağır yaralanan, uzuvlarını kaybeden Ukraynalılarla konuştu.

“PUTİN GELSİN VE GÖRSÜN”

Şarapnel yaraları nedeniyle tedavi gören 35 yaşındaki İrena Sidorenko, “Putin'in buraya gelip ordusunun sivilleri öldürmekten kaçınmak için ne kadar çabaladığını görsün” diyor. Eşi Dimitri de başındaki bandajlarla diğer yatakta yatarken 15 yaşındaki kızları Valeriya anne babasının yanı başında ağlıyor. Bu arada Harkov'a bombalar yağmaya devam ediyor.Aile, Harkov'da yerle bir olan bir evin enkazından sağ çıkartılmış, ancak apartmandaki 10 kişi patlamada ölmüş.

Yan odalarındaki ressam Dima Zadorozni ise sokakta yakalandığı saldırıda sağ bacağını kaybetmiş. “Önümde bir bacak gördüm ve üzerinde benim ayakkabım vardı. Bir gün protez bacakla tekrar çalışıp yürüyebileceğimi düşünmeliydim ama tek duyduğum dışarıdaki bombardıman sesi. Şu anda hayatta kalıp kalamayacağımı düşünüyorum” sözleriyle yaşadıklarını anlatıyor.

Rus birliklerin saldırılarına evinde yakalanan 55 yaşındaki Yelena Buraişenko, yüzünde oluşan yaralar nedeniyle tedavi altında. Patlamada bir anda her yerin uçuşan cam ve şarapnel parçalarıyla dolduğunu anlatan Buraişenko, “Yerde hiçbir şey göremeden süründüm. Başım kan içindeydi ve yüzümün delik deşik olduğunu hissettim. Doktorlar yeniden görüp göremeyeceğimi bilmiyor” diyor.

Bacağına aldığı şarapnel yarasıyla sedyede yatan 10 yaşındaki Artem, “Biliyorum, Vladimir Putin evimi bombalayıp bana zarar verdi” diye konuşuyor.

“İKİ GÖRÜNMEZ ORDU ARASINDA KALDIK”

Rusya ordusu, Ukrayna'nın eski başkenti ve ikinci en büyük kenti olan Rusya sınırına yakın Harkov'da sivil yerleşimlere günlerdir bombalar yağdırıyor. Can kaybının hızla arttığı kentte büyük bir insanlık krizi yaşanıyor.

Ailesiyle bir sığınağa saklanan 55 yaşındaki Natalya, “Binamızın yanında asla bir tank ya da asker görmedik. İki görünmez ordu arasında kaldık. Bebekler, çocuklar, gençler ve yaşlılar, zenginler ve yoksullar, evi yıkılanlar ve eve gitmeye korkanlar. Hepimiz buradayız ve bu olanların bir an önce bitmesini umuyoruz. Ama şimdi bu durumun bütün şehir yıkılıncaya kadar süreceğini hissediyoruz. Yalvarırım bize yardım edin” diyerek Harkov halkının yaşadığı trajediyi ifade ediyor.

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