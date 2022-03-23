Savaşın ortasında doğan Katya bebek umudun adı oldu

Ukrayna'nın Mykolaiv kentinde bugün sabah saatlerinde bombardıman altındaki bir doğum hastanesinde Katya isimli bebek dünyaya gözlerini açtı. Katya bebek, işgal altındaki şehrin yeni simgesi oldu...

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Ukrayna’nın liman kenti Mykolaiv güne Rus bombardımanı ve siren sesleriyle başlarken, dünyaya bugün gözlerini açan Katya bebek, annesi dahil herkese umut oldu.

Annesinin göğsünde uyurken görüntülenen Katya bebeğin 37 yaşındaki annesi Tamara Kravchuk, savaşa rağmen mutlu olduğunu şu sözlerle anlattı: “Çok mutluyum. Şimdi ne olursa olsun dünyadaki en mutlu insanım. Çünkü kızım sağlıklı. İnşallah barış gelecek…”

Yeni kızının yüzüne ve minik ellerine bakarak gelecekten bahseden Kravchuk, düşüncelerine hakim olan çaresizlik ve endişenin şimdilik gittiğini belirtirken, “Savaşın biteceğini ve eskisi gibi yaşayacağımızı düşünüyorum, hayatımız yeniden sakinleşecek” dedi. “Umarım çocuklarımız tüm bu şeyleri görmez ve her şey güzel olur.” diye sözlerine devam etti.

‘HALA UMUDUMUZ VAR…’

Doğumevinin müdürü Valentin Podaranchuk, Katya’yı doğurduktan sonra gülümseyerek, “Etrafta olan tüm korkulara rağmen yeni bir hayat doğuyor” dedi. “Bu yüzden hala umudumuz var. Bugün dünyamıza yeni bir küçük kız geldi.”

4 Mart’tan beri Rus birliklerinin ele geçirmeye çalıştığı liman kenti Mykolaiv, Rus ve Ukraynalı askerler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Karadeniz kıyısındaki kente Rus bombardımanları da son dönemde şiddetlenirken, bombaların, doğum hastanesini hedef almasından endişe ediliyor…

DOĞUM ORANLARI ARTTI

Birleşmiş Milletler insan hakları ofisi dün, 953 sivil ölümün kayıtlara geçtiğini açıkladı. Doğumevinin müdürü Podaranchuk, Rus işgalinin Mykolaiv’de bir yeni doğum dalgası getirdiğini, çünkü kadınların stres nedeniyle doğuma başladığını söyledi.

Podaranchuk, “İlk 10 gün boyunca bir bebek patlaması yaşadık. Çok sayıda doğum meydana geldi. Sanırım bunun nedeni çok fazla stres… Çok sıra dışıydı.” dedi.

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