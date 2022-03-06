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Scholz: Bu savaş Avrupa ülkelerini birbirine daha da yakınlaştırıyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına ilişkin, “Bu savaş Avrupa ülkelerini birbirine daha da yakınlaştırıyor” dedi.

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Scholz: Bu savaş Avrupa ülkelerini birbirine daha da yakınlaştırıyor

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekatın 11'inci gününde de saldırılar sürerken, Ukraynalılar Rus saldırısından kaçarak ülkelerini terk etmeye devam ediyor. Rus saldırısının ardından Ukraynalı mülteciler konusu dünya gündeminde önemli bir yer tutarken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Scholz, “Bu savaş Avrupa ülkelerini birbirine daha da yakınlaştırıyor. Rus saldırısına yönelik yaptırımlarla ortak tepki veren Avrupa ülkeleri, Ukrayna’dan mültecileri kabul etmekteki arzularında da aynı davranışı sergilemektedir” dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştüğünü söyleyen Scholz, “AB ülkelerinin çocukları, kadınları ve erkekleri hızlı ve bürokratik olmayan bir şekilde kabul etmesi, yapmak zorunda olmamalarına rağmen güzel. Birlikte savaştan sığınanlara yardım edeceğiz. Ve birlikte hareket edeceğiz!” ifadelerini kullandı.

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