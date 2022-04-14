Seçimin ikinci turuna hazırlanan Macron’dan “U” dönüşü

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 50 gün geride kalırken, Rusya'nın saldırılarına karşı çok sert ifadeler kullanan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan "soykırım" çıkışı geldi.

Sozcu.com.tr

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Geçen hafta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turundan rakibi Marine Le Pen ile ikinci tura çıkmaya hak kazanan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Savaşın öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen ve savaşın çıkmasını engellemeye çalışan Macron, savaşın fiilen başlamasıyla birlikte Rusya karşıtı bir tutum sergilemişti. Macron, her fırsatta taraflara itidal çağrısı yaparken, bu ayın sonunda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde de seçmeni kazanmak için nötr bir ifade kullandı.

Macron, Rusya’nın Ukrayna’daki hamleleri ile ilgili “soykırım” kavramını kullanmaktan çekindiğini söylerken, “Sözlü münakaşaya girmek istemiyorum” dedi.

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