“Servetimde usulsüzlük yok” diyen Abramoviç ile ilgili gizli belge ortaya çıktı

Dün gece özel jeti İstanbul'a uğradıktan sonra Moskova'ya giden Rus milyarder Roman Abramoviç'in yolsuzluk yaptığına dair yeni bir belge ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Rus vatandaşlığının yanı sıra İsrail ve Portekiz vatandaşlığına da sahip olan Roman Abramoviç’in yaptığı usulsüzlük ve yolsuzluk ile ilgili yeni bir belge ortaya çıktı…

Geçen hafta İngiltere ve Kanada’nın yaptırım kararı aldığı Chelsea kulübünün sahibi Abramoviç ile ilgili yeni belgeyi İngiliz BBC yayınladı. BBC Panorama ekibinin hazırladığı özel haberde, dün gece jeti İstanbul’a indikten kısa bir süre sonra Moskova’ya giden Abramoviç’in servetini hile ile elde ettiği ortaya çıktı.

Abramoviç, 1995’te Rus hükümetinden hileli bir ihale ile Rus petrol şirketi Sibneft’i 250 milyon dolara aldıktan sonra 2005’te aynı şirketi 13 milyar dolara satarken, belgede Abramoviç’in Kremlin’den bir yetkiliye şirketi ucuza almak için 10 milyon dolar ödediği belirtildi.

BBC muhabirleri 1997’de Rus parlamentosunda da soruşturulan olay ile ilgili belgeyi yayınlarken Rus yetkililerin de Abramoviç ile ilgili dolandırıcılık suçlamasını yönelttiğini hatırlattı.

SEKS KASETİ ORTAYA ÇIKINCA GÖREVDEN ALINDI

BBC, o dönem davayı yürüten savcı Yuri Skuratov’la konuştu. Skuratov, gizli belge ile ilgili bir şey bilmediğini söylerken soruşturmanın gidişatı ile ilgili olarak da “Temelde bu özelleştirme sırasında suç örgütleri Abramoviç ve ortağı Berezovski’nin hükümeti kandırarak şirketi gerçekten ederine almaması durumu yaşandı” dedi.

Belgelerde Abramoviç’in dönemin Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin tarafından korunduğu da belirtildi. Belgelerde, “Skuratov, Sibneft’in özelleştirilmesini soruştururken Yeltsin tarafından durduruldu. Skuratov görevden alındı” denildi. Skuratov, 1999 yılında seks kaseti ortaya çıkınca görevden alınmış fakat Skuratov kendisine kumpas kurulduğunu iddia etmişti.

Abramoviç’in Slavneft isimli şirketi almak için benzer bir taktik izlediği fakat bu sefer şirketi Çinli bir şirketin almasını engellemek için ihaleye müdahale ettiği de belirtildi. Belgelerde, ihale için Moskova’ya gelen Çinli yetkililerin kaçırıldığı belirtildi. İhaleyi kazanmasına kesimn gözüyle bakılan Çinli şirketin ihaleden çekildiklerini resmi olarak açıklamalarının ardından yetkililerin serbest bırakıldığı kaydedildi.

BBC’nin yayınladığı belgeler ile ilgili olarak Abramoviç’in avukatları iddiaları yalanladı. Slavneft ve Sibneft’te usulsüzlük yapıldığı iddiaları yalanlanırken, Yeltsin’in Abramoviç’i koruduğuna dair iddiaların da gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

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