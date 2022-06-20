Seyahat uyarıları sürerken İsrail Dışişleri Bakanı, Türkiye’ye geliyor

İran’ın olası saldırıları nedeniyle geçen hafta “İsraillilere gerekmedikçe İstanbul’a ve Türkiye’ye gitmeme çağrısı yapıyoruz” diyen İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Perşembe günü Türkiye'yi ziyaret edecek.

Sozcu.com.tr

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İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Perşembe günü Türkiye’yi ziyaret edecek. Dışişleri Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lapid’in ziyaretinden yaklaşık bir ay önce İsrail’i ziyaret etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüşmüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre iki ülke bölgesel konularda diyalog halinde olma ve işbirliğine devam etme konusunda mutabık kaldı. Ayrıca Herzog, terörle mücadele çabalarından dolayı Erdoğan’a teşekkür etti.

‘TÜRKİYE’YE GİTMEYİN’ UYARISI

İran Devrim Muhafızları’nın üst düzey isimlerinden Albay Hassan Sayid Khodaei’nin geçen ay evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesi sonrasında İsrail yönetimi, İran’ın olası saldırıları nedeniyle vatandaşlarına “Türkiye’ye gitmeyin” uyarısında bulunmuştu. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid de, geçen hafta yaptığı açıklamada “İsraillilere gerekmedikçe İstanbul'a ve Türkiye'ye gitmeme çağrısı yapıyoruz. Eğer İstanbul'daysanız derhal İsrail'e dönün, İstanbul'a uçuş planınız varsa iptal edin” demişti.

Öte yandan İsrail’in Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarına yanıt veren Dışişleri Bakanlığı, “Söz konusu uyarıların, farklı uluslararası gelişmelerle bağlantılı olduğu düşünülmektedir. İlgili makamlarımızca, terörle mücadeleye ilişkin iş birliği mekanizmalarımız çerçevesinde, gerekli her türlü güvenlik tedbiri alınmaktadır” açıklaması yapmıştı.

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