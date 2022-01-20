Sinagog baskınıyla ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı

İngiltere’de, ABD’nin Texas eyaletindeki bir sinagogda yaşanan rehine olayı ile bağlantılı 2 kişinin daha polis tarafından yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Sozcu.com.tr

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İngiltere vatandaşı Malik Faysal Akram'ın ABD'nin Texas eyaletindeki bir sinagogda 4 kişiyi rehin almasıyla ilgili soruşturma devam ediyor. İngiltere Kuzey Batı Terörle Mücadele Polisi tarafından yapılan açıklamada, Birmingham ve Manchester kentlerinde olayla bağlantılı 2 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerin henüz mahkemeye çıkmadığı ve herhangi bir suç yöneltilmediği ifade edildi.

Pazar günü soruşturma kapsamında olayla ilgili 2 İngiliz vatandaşı daha gözaltına alınmış, ancak daha sonra serbest bırakılmıştı.

ABD'de 44 yaşındaki İngiltere vatandaşı Malik Faysal Akram, 15 Ocak'ta Texas eyaletinde yer alan Colleyville ilçesindeki Beth Israel Sinagogu'nda ayin sırasında 4 kişiyi rehin almıştı. Yaklaşık 10 saat süren operasyon sonucunda rehine krizi sona ermiş, Akram, polis ekipleri tarafından öldürülmüş ve rehineler kurtarılmıştı.

Akram'ın olaydan yaklaşık iki hafta önce turist olarak ABD'ye geldiği ve saldırıdan önce Dallas'daki evsiz barınaklarında zaman geçirdiği belirtilmişti.

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