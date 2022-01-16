Sinagog saldırganının kimliğini açıkladı! Biden ‘terör eylemi’ dedi

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Texas eyaletinde Beth Israel Sinagogu’nda 4 kişiyi rehin alan saldırganın 44 yaşındaki bir İngiliz vatandaşı olduğunu açıkladı.

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ABD'nin Texas eyaletinde yer alan Colleyville ilçesindeki Beth Israel Sinagogu'nda dün ayin sırasında 4 kişi silahlı bir kişi tarafından rehin alınmıştı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan açıklamada, saldırganın 44 yaşındaki İngiliz vatandaşı Malik Faysal Akram olduğu duyuruldu.

FBI'dan Özel Ajan Matthew DeSarno basına verdiği demeçte, “FBI’ın Kanıt Müdahale Ekibi (ERT) sinagogdaki kanıtları toplamaya devam edecek” ifadelerini kullanarak, “Şu anda diğer kişilerin dahil olduğuna dair bir gösterge yok” dedi.

SALDIRGANIN AFİA SİDDİQUİ’NİN KARDEŞİ OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Yerel kaynaklar tarafından daha önce yapılan açıklamalarda ise, saldırganın 2010 yılında New York kenti Federal Mahkemesi tarafından ABD askeri personelini öldürme girişimi suçundan 86 yıl hapis cezasına mahkum edilen Pakistan uyruklu Afia Siddiqui’nin serbest bırakılmasını talep etmesi üzerine Muhammed Siddiqui olduğu bildirilmişti.

Afia’nın avukatı Marwa Elbially ise basına verdiği demeçte, müvekkilinin rehine olayıyla bir ilgisi olmadığını açıklamış, saldırganın Afia'nın kardeşi olmadığını ve Siddiqui’nin ailesinin saldırganın “iğrenç” eylemlerini kınadığını ifade etmişti.

Yaklaşık 10 saat süren operasyon sonucunda rehine krizi sona ermiş, Akram, SWAT ekipleri tarafından öldürülmüş ve rehineler kurtarılmıştı.

BIDEN ‘TERÖR EYLEMİ’ OLARAK NİTELENDİRDİ

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, rehine krizini sona erdiren sahadaki yetkililere övgüde bulunarak, “Harika bir iş çıkardılar. Bu bir terör eylemiydi” dedi.

Biden, saldırganın amacının ne olduğunu belirlemek için yeterli bilgi olmadığını ifade ederek, saldırganın silahlarını sokaktan aldığını iddia etti. Biden, silah alım ve satımlarının yanı sıra hayalet silah kaçakçılığı üzerinde sıkı kontrole odaklanma eksikliğinden yakınarak, “Biri sokakta başka birinden bir şey satın alıyorsa böyle bir şeyi durduramazsınız” dedi.

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