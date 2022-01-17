Haberler - Dünya

Sırbistan Cumhurbakanı Vuçiç, Türkiye’ye gelecek

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak 18 Ocak'ta Türkiye'ye gelecek.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Sırbistan Cumhurbakanı Vuçiç, Türkiye’ye gelecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetlisi olarak 18 Ocak’ta Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacağını açıkladı.

Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 3’üncü Toplantısı nedeniyle Türkiye’ye yapılacak ziyarete ilişkin İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

* Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 18 Ocak 2022 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

* Ziyaret kapsamında, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin Üçüncü Toplantısı, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Sayın Vuçiç’in riyasetlerinde Ankara’da icra edilecektir.

* İlgili Bakanların iştirakiyle tertiplenecek Konsey Toplantısında, Türkiye-Sırbistan ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, ikili işbirliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.

* Başta Balkanlar olmak üzere, barış ve istikrarın korunması anlayışı temelinde bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacaktır.

Erdoğan'dan gazeteciye: Bizi ters köşe yapmak istiyorsun galiba İlginizi Çekebilir Erdoğan'dan gazeteciye: Bizi ters köşe yapmak istiyorsun galiba

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Ankara Arnavutluk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan Türkiye